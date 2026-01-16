No início da tarde desta sexta-feira, 16 de janeiro, uma arara canindé acabou fugindo de sua casa, localizada na Rua Vitória Régia, no bairro Campina da Barra. A arara é fêmea, se chama Blue e dócil.

A tutora explica que a ave é filhote, e ainda está se alimentando apenas com papinha. Por conta disso, ela está desesperada a procura de Blue e pede ajuda da população para encontrá-la.

Moradora do Campina da Barra pede ajuda para encontrar arara Blue

Ela estava com a Blue no ombro, quando a ave pegou voo. A tutora relata que saiu com o carro atrás dela, mas acabou a perdendo de vista. A Blue seguiu em direção ao bairro Campina da Barra.

Blue possui anilha e a tutora possui todos os documentos comprovando a legalidade, inclusive nota fiscal. Para qualquer informação sobre o paradeiro da arara Blue, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99640-3393. Além disso, está sendo oferecida recompensa.