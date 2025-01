Moradora do Capela Velha pede ajuda para encontrar cachorrinha Luna

No dia do ano novo, a cachorrinha Luna acabou desaparecendo de sua casa, localizada na rua Sônia Bodziak, no bairro Capela Velha, próximo ao Supermercado Ouro Branco.

De acordo com o relato da tutora, aconteceu um acidente no dia, onde um motoqueiro acabou colidindo no muro da sua casa. Com isso, o muro ficou destruído e a cachorrinha acabou fugindo.