Moradora do Capela Velha procura família de cachorrinha perdida na região

Na madrugada da virada do ano, por volta da 1h da manhã, uma cachorrinha foi encontrada perdida no Jardim Itaipu II. Ela é de porte pequeno, estava com banho e tosa recentes, e tem os dentes da frente tortinhos.

Acredita-se que ela tenha se perdido devido ao barulho dos fogos de artifício, pois quando foi encontrada, estava correndo assustada pela rua. Uma moradora da região acolheu e está cuidando dela até que sua família seja encontrada.

Caso você saiba quem são os donos, entre em contato através do telefone (41) 98896-7350.