Moradora do Centro ganha moto da Campanha 50 Anos Premiado Condor

Mais um prêmio da Campanha 50 Anos Premiado Condor saiu para Araucária. Dessa vez a sortuda foi Eliziane da Costa, moradora do Centro, que ganhou uma moto. Ela mora na cidade há 15 anos e desde então sempre foi cliente fiel do supermercado.

“Foi uma surpresa gratificante porque a gente sempre espera, mas nunca acredita, e dessa vez a sorte bateu na minha porta. Coloquei meu CPF e disse para a moça do caixa ‘quem sabe eu volto para buscar meu prêmio’ e realmente voltei para receber minha moto”, contou a ganhadora.

O gerente Eduardo Silva falou que Araucária está com sorte e que ainda espera que saiam mais prêmios para a cidade até o final do ano. “É com muita alegria que entregamos mais um prêmio em Araucária, me sinto pé quente por mais um cliente da minha loja ter sido sorteado e quero entregar ainda muito mais prêmios”, afirma.

Foto: Divulgação

A campanha segue até 31 de dezembro e no decorrer serão sorteados 50 carros (Chevrolet Onix 1.0 MT), 50 motos (Honda CG 160 Star), 50 vales-compras de 1 ano de supermercado (R$ 500 por mês durante um ano) e vales-compras diários de R$ 500.

Sobre a promoção

Na promoção 50 Anos Premiado, a cada R$ 100 que o cliente gastar em compras, ganha um número da sorte. Os pagamentos realizados com o cartão Z-ON rendem chances em dobro. Para participar, basta estar com o cadastro no Clube Condor completo e fornecer o CPF no caixa. Para completar ou fazer o cadastro, o cliente pode baixar o aplicativo Clube Condor ou fazer pelo site clubecondor.com.br.