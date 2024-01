Moradora do Estação está a procura de dono de periquito

Na última quinta-feira,11 de janeiro, uma moradora do bairro Estação acabou encontrando um periquito perdido na Rua Sofía Knapik.

Ela relata que estava passando pela rua com seus filhos, quando avistou a ave perdida, a moradora também comenta que o periquito não estava machucado, e é muito dócil.

“Eu me apaixonei por ele, mas não é meu e o dono deve estar sentindo falta”, explica ela.

Não se sabe se o periquito é macho ou fêmea. Ele tem o bico alaranjado e suas penas são uma mistura de verde e amarelo. Além disso, a moradora também explica que a ave está com uma anilha presa na pata, e só irá entregar o animal se a pessoa mostrar um documento comprovando ser o dono.

Para quem tiver notícias do dono, ou quem for o dono, entrar em contato com o número (41) 99807-1011.