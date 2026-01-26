Moradora do bairro Fazenda Velha está organizando uma rifa para ajudar a pagar o tratamento de seu gatinho Salem, que foi diagnosticado com infecção urinária.

De acordo com o relato de Maria Cristina, tutora de Salem, ele foi levado para a Clínica Veterinária no sábado (24) em estado obstruído e com a urina muito vermelha. Salem está com uma infecção e precisando ficar na sonda, pois ainda não consegue urinar sozinho.

“Ele precisa passar por outros dois procedimentos para ver se a situação vai evoluir ou não. Porém, os exames são caros, além das diárias de internação e as medicações que ele vai precisar tomar para continuar o tratamento em casa. Eu não tenho condições de arcar com essas despesas”, explica a tutora.

A rifa que está sendo realizada possui 100 números, onde cada número vale R$15,00. O vencedor da rifa ganhará um kit da O Boticário. Para concorrer ao prêmio, basta mandar seu nome e o número escolhido para a Maria Cristina pelo contato (41) 99933-8305, sendo essa também a chave PIX para realizar o pagamento.