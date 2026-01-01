No inicio da tarde desta quinta-feira (01), uma moradora do bairro Tindiquera encontrou uma Husky perdida na região da Rodovia do Xisto.

O animal estava perdido e andando pela rodovia quando Silvana avistou o animal e decidiu resgata-lo. A Husky tem pelos brancos e olhos azuis, e aparentava bons cuidados, a suspeita é que ela escapou de casa e se perdeu.

O animal esta sendo cuidado por Silvana, que colocou ela em uma caixa de transporte pois ela tentou pular o muro. Se voce conhece os tutores do animal e pode ajudar a cachorrinha a voltar para casa, entre em contato com o telefone (92) 99967‑4144. A única exigência é que os tutores comprovem que o animal e seu mediante fotos e vídeos.