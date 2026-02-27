Uma moradora da cidade resgatou um cachorro na manhã desta sexta-feira (27), após encontrá-lo vagando pela BR-476, próximo a CSN. O animal estava na região de acesso à rodovia, em um trecho onde veículos entravam na pista. No momento, o trânsito estava congestionado e o cachorro circulava entre os carros, aparentando estar assustado.

De acordo com ela, o cachorrinho é um macho de porte pequeno, com estatura baixa, não castrado e com aproximadamente dois anos de idade. Ela informou ainda que o animal é bastante dócil.

Ela acredita que o animal tem tutores, e pede ajuda para encontrá-los ou para encontrar uma nova família para ele. Se você é o tutor ou tem interesse em adoção responsável, entre em contato através do telefone (41) 99644-4742.