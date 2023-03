Moradora encontra ossada humana em área rural de Araucária

Uma ossada humana foi encontrada por moradores na tarde desta terça-feira (28/02), por volta das 14h45, às margens da PR 423, em uma área de mata que fica perto da zona rural de Taquarova. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local se deparou com partes de um corpo humano, sendo que inicialmente apenas os membros inferiores haviam sido encontrados, já em estado de decomposição.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher os restos mortais. A Criminalística também esteve no local e conseguiu localizar as demais partes do corpo e fazer a leitura do que pode ser mais um crime de homicídio a ser desvendado pela Delegacia de Araucária.