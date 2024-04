Moradora resgata gatinho e está a procura do tutor do animal

Na manhã desta quarta-feira, 24 de abril, uma moradora encontrou um gatinho em frente a sua cada, que está localizada na Rua Badia Nacif Merhy, no bairro Fazenda Velha.

Ela comenta que fazia alguns dias que o animal estava perdido pela rua, “Ele estava miando bastante em frente ao nosso portão, e nesta manhã, o gatinho acabou ficando preso no vão que tem no portão. Tiramos ele, e decidimos ficar com ele temporariamente até o dono aparecer, ou que alguém queira adotá-lo”.

O gatinho aparenta ser filhote e da raça siamês. Seu pelo é curto e possui a cor branca. Suas orelhinhas, patinhas e o seu rostinho são da cor preta. Ele não é castrado e não tem nenhuma cicatriz aparente.

A moradora comenta que o gatinho é muito dócil, e sempre ronrona e mia bastante quando alguém chega perto. Ele não estava utilizando coleira quando foi encontrado.

Para quem o reconhecer, ou para quem quiser adotá-lo, entrar em contato com o número (41) 99665-1291, ou com o número (41) 99548-3151.