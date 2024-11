Moradores apontam vazamento na Av. Independência; Sanepar trabalha no local

Moradores da Avenida Independência apontaram um vazamento de água na via, que dura semanas. Segundo eles, a Sanepar foi acionada, e depois de muita insistência, enviou uma equipe ao local, porém o vazamento ainda não foi consertado. Além do desperdício da água que verte no meio do asfalto, os moradores afirmam que existe o risco de abrir um buraco na avenida.

“Depois de dois dias tentando falar com a Sanepar, finalmente no dia 27/10 consegui registrar o pedido de reparo, mas só esta semana (12/10) eles enviaram técnicos para verificar, porém o vazamento não parou”, falou uma moradora.

Ela disse ainda que a resposta da companhia foi de que a solicitação tinha caráter emergencial e seria atendida o mais breve possível. “Nos dias que não chove dá pra ver a água escorrendo no meio da rua, espero que arrumem logo”, arrematou.

Sobre a reclamação, a Sanepar informou que está trabalhando ininterruptamente para identificar o ponto de origem do vazamento que aflora na Avenida Independência. Disse também que nos últimos dias foi intensificada a varredura nas redes e ramais próximos, mas por ser um vazamento pequeno, dificulta a identificação exata do local da fuga da água.

“Pelos trabalhos feitos até agora, a expectativa é a de que as equipes encontrem e consertem o vazamento na tubulação ainda esta semana. O abastecimento na região não está sendo afetado”, completou a Sanepar.