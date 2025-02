Moradores da rua Sônia Budziak pedem urgência na implantação de lombadas para reduzir acidentes

Os moradores da Rua Sonia Budziak, no bairro Capela Velha, estão preocupados com a alta velocidade dos veículos que circulam pela via. De acordo com moradores, o trânsito na região tem se tornado cada vez mais perigoso, com o registro de diversos acidentes e situações de risco.

O problema, segundo eles, é que os motoristas trafegam em alta velocidade, o que já resultou em episódios em que carros quase invadiram residências da rua. Com isso, a principal reivindicação da comunidade é a implantação de lombadas para forçar a redução da velocidade e garantir mais segurança.

Em resposta, o Departamento de Trânsito, vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), informa que recebeu solicitações de moradores sobre esta rua e que está estudando medidas que possam atender de maneira mais eficaz a questão.

Edição n.º 1452.