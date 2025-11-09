Moradores da Rua Vicente Strugala, no bairro Costeira, estão insatisfeitos com a falta de faixas brancas para estacionar ao longo da via. Segundo eles, sem a faixa branca não dá pra saber onde podem ou não estacionar, e isso acaba prejudicando o trânsito. “Sabemos que não podemos parar onde não tem as faixas, que por sinal é em toda a extensão da rua, mas por conta disso, é comum encontrarmos veículos parados em locais indevidos, como calçadas ou esquinas”, disse um motorista.

A faixa serve para indicar os locais permitidos e sem essa sinalização específica, os motoristas devem seguir as regras gerais do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que proíbem o estacionamento em diversas situações (ex: esquinas, em frente a garagens, sobre calçadas, etc.). “A gente tenta obedecer às leis, mas não resta dúvidas de que a ausência de sinalização horizontal delimitando as vagas de estacionamento aqui na rua prejudicam todo mundo”, reclamou outro motorista.

O Jornal O Popular questionou a Prefeitura Municipal para saber se havia alguma programação de serviços de sinalização para a Rua Vicente Strugala. A resposta do Departamento de Trânsito foi de que um lado da via já conta com faixa branca. E no outro lado, em determinado trecho, tem uma faixa pintada de amarelo por conta de ser uma parada de ônibus e haver necessidade de espaço para tal.

“Por ser uma via estreita, se os dois lados da rua tivessem faixas brancas, haveria problema para a circulação de veículos maiores, como os ônibus”, argumentou o departamento.

Edição n.º 1490.