Moradores de Araucária vão receber o PCPR na Comunidade nos dias 15 e 16 de março

O PCPR na Comunidade, da Polícia Civil do Paraná, levará serviços de polícia judiciária para a população de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na próxima sexta-feira e sábado, dias 15 e 16 de março. O evento acontece em parceria com o Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná e vai ofertar diversos serviços gratuitos para a população. Entre eles registros de boletins de ocorrência, solicitação de atestados de antecedentes criminais e também a confecção das novas carteiras de identidade para aqueles que fizeram o agendamento.

Além disso, os policiais estarão disponíveis para repassar orientações sobre como fazer denúncias, prevenções e quais as medidas podem ser tomadas ao ser vítima de um crime. Os policiais civis ainda realizarão demonstrações de perícia papiloscópica, atividades lúdicas com as crianças e orientações para que a população conheça mais o trabalho realizado pela instituição.

O PCPR na Comunidade em Araucária ocorrerá no Centro de Convivência do Idoso, na Rua Nossa Senhora dos Remédios, n° 1.073, no bairro Fazenda Velha. Na sexta-feira (15), os serviços serão disponibilizados das 9h às 22h e, no sábado (16), das 9h às 17h.

Além das atividades de Polícia Judiciária, o Justiça no Bairro ofertará serviços jurídicos relacionados à divórcio consensual, guarda de filhos, pensão alimentícia, união estável, teste de DNA, reconhecimento de paternidade/maternidade, retificação de registro civil, entre outros.

Sobre o programa

O PCPR na Comunidade é um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

