Moradores de Guajuvira têm acesso PR-423 todo asfaltado

Pavimentação é do tipo definitiva, feita em CBUQ, e projetos incluem ainda iluminação pública em led. Foto: Marco Charneski

Incluída no programa de pavimentação de estradas rurais, a região do Distrito de Guajuvira agora está totalmente asfaltada, desde sua sede, até o cruzamento com a PR-423, que liga Araucária a Campo Largo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), a pavimentação desse trecho foi feita em quatro etapas. Três delas licitadas, com a contratação de empreiteiras para execução das obras e uma quarta executada com equipes da própria Prefeitura.

A ligação entre a sede do Distrito de Guajuvira e a PR-423 foi feita pela estrada de Campestre. A primeira das obras executada foi com equipe própria e contemplou um trecho de 1,4 quilômetros. “É um trecho que fizemos ali na rua Estevam Julio Wagner e rua Sebastião Joslin. Reforçamos a base da pista e aplicamos asfalto em CBUQ”, explica o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania).

Ao todo, a pavimentação dos quatro trechos alcança quase nove quilômetros de extensão. O investimento nas quatro obras supera a casa dos R$ 10 milhões. “O último desses trechos, que chamamos de Guajuvira 2C está sendo concluído agora. São 3,3 quilômetros de asfalto definitivo”, acrescenta Hissam.

Antes do 2C, foram pavimentados o Guajuvira 2B, com 2,3 quilômetros, e o 2ª, com 1,8 quilômetro. Essas três obras foram licitadas ao longo dos anos de 2018, 2019 e 2020. “Adotamos aqui na Secretaria de Obras a regra de fazermos sempre licitações não superior a quatro quilômetros de extensão. Dividimos em vários trechos para que, caso a empresa vencedora acabe não tendo condições técnicas de executar o serviço, o prejuízo para a população não seja tão grande.

Organização

Ainda segundo Hissam, ao longo dos últimos anos, a organização financeira e gestacional implantada na Prefeitura atraiu o desejo das empreiteiras de executarem obras na cidade. “Quando assumimos a Prefeitura, lá em 2017, ninguém queria executar obra aqui. A fama da cidade era ruim. Ou por atrasar pagamentos ou por fazer pedidos que gente séria não faz aos empreiteiros. Isso agora mudou. Nossa fama é excelente. Pode perguntar para qualquer empreiteira. Hoje nós pagamos em dia, antes até do prazo estipulado em contrato e só exigimos que a empresa seja séria, execute a obra com qualidade e só”, enfatiza.

Trecho pavimentada liga Guajuvira à rodovia Araucária-Campo Largo pela localidade de Campestre.

Iluminação pública

Ainda conforme Hissam, todos os projetos de pavimentação executados na área rural são acompanhados da implantação de iluminação pública, sempre em led. Na ligação de Guajuvira à PR-423 não foi diferente. “Neste trecho todo estamos implantando rede de iluminação, com a instalação de 252 luminárias. Quem trafega por essa estrada à noite já me disse que é como se estivesse andando de dia. Ficou excelente”, destaca.

Ciclovia

Parte dessa ligação entre a sede do distrito de Guajuvira e a PR-423 também ganhou ciclovia. Conforme a SMOP, sempre que a largura da pista permite, estão sendo previstas área específica para o tráfego de bicicletas, já que os investimentos na área rural têm atraído cada vez mais ciclistas que fazem passeios de contemplação pelo interior de Araucária.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1255 – 01/04/2021