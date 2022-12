Moradores de rua no Capela Velha estão insatisfeitos com carros que estacionam nos dois lados da via

Moradores da rua Paulo Lúcio Zimmermann, no bairro Capela Velha, estão na bronca com os motoristas que estacionam seus veículos nos dois lados da via, atrapalhando o trânsito. O trecho em questão fica próximo a um condomínio e, segundo os denunciantes, os carros estacionados seriam de visitantes deste residencial.







“Nos finais de semana não conseguimos nem sair de nossas casas por conta do número de carros que ficam parados na rua, de forma irregular. E não são apenas carros pequenos, tem muitos caminhões também. Inclusive dois deles já bateram em um poste que tem aqui e que agora ameaça cair em cima das casas. Devido à colisão, ficamos sem luz”, disse um dos moradores.

Sobre a reclamação, o Departamento de Trânsito informou que não há irregularidade em estacionar nos dois lados da via citada. A irregularidade só ocorre nos casos de estacionar em guias rebaixadas ou estacionar em calçada. Ainda assim, o departamento disse que está estudando medidas para melhorar o tráfego no local.