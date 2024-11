Moradores denunciam o perigo de cavalos andando livremente em via pública

Moradores do bairro Campina da Barra estão reclamando sobre o perigo que é trafegar pela região, já que frequentemente são vistos cavalos andando livremente pelas ruas.

Um morador da Rua das Flores relata que enfrenta dificuldades ao transitar pelo local, que mesmo dirigindo em baixa velocidade, ainda é perigoso. “Já dirigimos devagar porque é bairro, só que com cavalo na pista é complicado, porque às vezes o animal pode se assustar de repente e vir para cima da gente”, explica.

Ele ainda comenta que, na região onde mora, já ocorreu alguns pequenos acidentes envolvendo cavalos, mas que pode ter acontecido em outros locais do bairro. A moradora ainda fala que conhece algumas pessoas que criam cavalos, e possuem um terreno próprio para a criação.

Fotos e imagens mostram os animais circulando livremente e sem o acompanhamento de um tutor. Os cavalos muitas vezes são encontrados andando juntos, o que atrapalha ainda mais os moradores. O risco de ocorrer um acidente é grande, já que os animais circulam pela via e atrapalham a circulação de veículos, e até mesmo do transporte público.

Os moradores que se depararem com essa situação devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo número 3614-7480 e também com o Departamento de Trânsito pelo número 3614-1444, para evitar que incidentes possam ocorrer. O Departamento de Proteção Animal, da SMMA, buscará identificar o tutor dos animais, além de realizar uma verificação das condições em que o cavalo se encontra, podendo aplicar penalidades previstas em lei ao proprietário. “A SMMA reforça que está tomando providências para oferecer estrutura viável que possa receber animais recolhidos nestas situações”, explica.