A comunidade do bairro Estação vai finalmente ganhar uma unidade básica de saúde para chamar de sua. Trata-se da UBS Paulo Reis Teixeira. Construída estrategicamente nas esquinas das ruas Natália Campanholo, Sofia Knapik e Lírio Bonetto, o novo serviço será oficialmente inaugurado no próximo sábado, 13 de setembro, às 9h.

Com as portas abertas, a nova UBS vai absorver parte dos atendimentos que atualmente são feitos na UBS São Francisco de Assis, mais conhecida como UBS CSU. “Nossa ideia é que usuários que estejam do lado de lá da PR-423 tenham como UBS de referência a Paulo Teixeira e os que estão do lado de cá, a UBS CSU”, explica a secretária de Saúde, enfermeira Renata Knopik.

Ela explica ainda que a abertura da nova unidade vai permitir que os usuários que moram no entorno da PR-423 não sejam prejudicados na busca dos serviços de saúde durante o período de obras. “Era uma preocupação nossa. Afinal, muitas pessoas fazem esse trajeto a pé e no meio de uma obra isso complica bastante a vida do usuário”, comentou Renata.

A nova UBS tem área construída de 1.241,14 m². O local escolhido para sua edificação foi estratégico e inclui ainda uma praça anexa, com equipamentos diferenciados para a região. O espaço de lazer conta com área de recreação infantil, academia ao ar livre, pista de corrida e pódio, quadra descoberta com arquibancada, labirinto, arborização e bancos, proporcionando espaços de permanência.

A UBS tem 18 consultórios para atendimento das equipes multiprofissionais, além do generalista, cirurgião dentista, enfermeiro e farmacêutico. Conta ainda com sala de vacinação, farmácia, coleta de materiais e curativos.

O projeto incluiu ainda praça interna para uso dos pacientes e dos funcionários, corredores amplos e pé-direito alto. O prédio ainda possui painéis fotovoltaicos que, além de diminuir consideravelmente o valor da fatura de luz, vai gerar energia equivalente a mais de 10 casas populares.

INAUGURAÇÃO

A inauguração da nova UBS acontecerá no sábado (13) e, na oportunidade, além de conhecer as novas instalações, a comunidade terá acesso a serviços de vacinação, aferição de pressão e teste de glicemia. Uma equipe também estará de prontidão para atualizar o cadastro dos usuários.

Edição n.º 1481.