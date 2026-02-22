Neste domingo, 22 de fevereiro, alguns moradores da Rua Pardal, no bairro Capela Velha, ficaram sem luz desde a meia-noite. Um dos moradores relatou que o aviso que mostrava no aplicativo dizia que o desligamento foi causado por uma situação emergencial, mas não informava a previsão de normalização do serviço.

Nossa reportagem entrou em contato com a Copel, que informou que equipes de campo da companhia estavam no momento trabalhando na manutenção de um transformador para o restabelecimento da energia de 84 unidades da região.

“A causa dos danos será investigada. As equipes trabalharam na substituição do transformador até o religamento de todos os clientes”, informa a companhia.

Após algumas horas de manutenção, a energia foi normalizada no final da tarde deste domingo. A Copel orienta que situações de fiação caída, baixa ou em desacordo com as normas de segurança devem ser informadas pelo telefone 0800 51 00 116. A partir da comunicação, as operadoras responsáveis são notificadas para regularizar o problema.