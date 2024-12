Moradores do Capela Velha pedem desassoreamento do rio Passaúna e melhorias na drenagem das ruas

Moradores das comunidades pertencentes ao bairro Capela Velha, que estão entre as mais afetadas pelos alagamentos, montaram uma comissão para cobrar dos vereadores municipais o desassoreamento do rio Passaúna e melhorias na drenagem das ruas. Nesta terça-feira (10/12), eles estiveram na sessão da Câmara de Vereadores e apresentaram a situação aos edis, que redigiram um ofício relatando o problema e o encaminharam ao prefeito municipal.

O documento relata a reivindicação da presidente da associação de moradores do Jardim Israelense Ariadne Cristine de Góis Alves e dos moradores que residem nas comunidades do Arco-Íris, Israelense, Santa Cruz, Rio Negro, Lagoa Azul e Favorita, para o desassoreamento do rio e a implantação de melhorias na drenagem das ruas.

“O Rio Passaúna encontra-se em uma situação crítica devido ao acúmulo de sedimentos, lixo e vegetação desordenada, o que tem provocado uma série de impactos negativos com essas chuvas excessivas, causando enchentes nas áreas mais próximas como as das comunidades Arco-Íris, Israelense, Santa Cruz, Rio Negro, Lagoa Azul e Favorita, deixando inúmeras famílias desabrigadas, sem contar que prejudica o acesso a serviços básicos na saúde pública e à economia local. Não podemos esquecer também que é uma questão de saúde pública, pois quando o rio transborda a água contaminada e a proliferação de doenças como leptospirose e dengue estão entre os riscos que tornam mais grave a situação desses moradores”, diz o ofício.

“Nós temos dois municípios dentro de um só: a Araucária bonita e a Araucária que querem esconder. Cansamos de ser lembrados somente em tempo de campanha e estamos pedindo que a Prefeitura tome alguma medida para melhorar a vida dos moradores”, afirmou a líder comunitária Ariadne.

