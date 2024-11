Moradores do Costeira reclamam de bueiro antigo que se tornou perigoso

Os moradores da rua Miguel Gavleta, no bairro Costeira, estão indignados com um bueiro antigo e desativado que permanece aberto na via, ao lado de um outro bueiro que foi recentemente construído pela Prefeitura. De acordo com eles, o bueiro antigo fica mais afastado do meio-fio, invade parte da rua, e as pessoas estão jogando lixo.

“Os carros ficam passando por cima desse bueiro antigo, que afunda cada vez mais e está ficando perigoso. Não entendi porque fizeram um bueiro do lado do outro e a comunidade quer saber quando pretendem fechar o antigo”, comentou uma moradora.

A respeito das reclamações dos moradores, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Obras (SMOP), informou que não encontrou registro de solicitação de moradores, porém está ciente do caso. Disse ainda ter verificado que se trata de uma obra realizada há muitos anos e que a equipe da secretaria incluirá na programação de serviços a serem executados.

“O antigo bueiro deve ser fechado, permanecendo apenas o novo, que é o responsável pela captação de água no local. A Prefeitura lembra que está sempre aberta a receber as solicitações dos moradores. No caso de melhoria das vias, os moradores podem registrar os pedidos via (41)3614-7580 (SMOP)”.

