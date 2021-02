Moradores do Jd Califórnia estão impacientes com asfalto atrasado

Compartilhe esta notícia

Asfalto está parado de novo, mas a Prefeitura disse que vai contratar outra empresa para dar andamento. Foto: Marco Charneski

No jardim Califórnia, bairro Capela Velha, moradores já perderam a conta de quantas vezes reclamaram das obras de asfalto, que se prolongam há muitos meses. Eles estão indignados porque os serviços não avançam, por conta de várias interrupções. Em agosto do ano passado o jornal O Popular fez uma reportagem com os moradores, e na oportunidade a Prefeitura disse a eles que o prazo de entrega do asfalto seria para janeiro de 2021. No entanto, o prazo já esgotou e para piorar, as obras estão paralisadas novamente. “Isso tá uma verdadeira novela, por que não conseguem concluir esse asfalto de uma vez”? indagou um morador.

A resposta da Prefeitura para o novo questionamento dos moradores, é de que houve problemas na execução do serviço e o contrato com o a empresa foi encerrado. Explicou que haverá um novo processo de contratação e a Prefeitura está aguardando definição do Governo do Estado sobre os recursos financeiros para continuidade da obra.

O projeto

No projeto de pavimentação no Califórnia estão incluídas as ruas Jaburu, Tiriva, Olinto Lemos, Domingos Martins Belo, Bico de Lacre, Arara, Peru, Ema, Pelicano, Tesoureiro e Saracura. A extensão total das vias projetadas é de 4.777,38m. Os recursos, de mais de R$ 5 milhões, são via Paranacidade.

Além do asfalto, o projeto abrange serviço de drenagem de águas pluviais, meio-fio, paisagismo, calçadas com acessibilidade e sinalização viária.

