Moradores do Panamericano estão revoltados com porcalhões que jogam lixo em terrenos

Compartilhe esta notícia

Morador ficou indignado com a falta de educação de quem jogou as madeiras. Foto: divulgação

Um morador do Jardim Panamericano filmou uma cena na semana passada, que é de causar revolta. Aproveitando a calada da noite, dois homens e uma mulher, que estavam em um veículo Vectra cinza, estacionaram ao lado de um terreno baldio e começaram a descarregar pedaços de madeira, como se o local fosse próprio para tal descarte. O local onde ele fez o flagrante é a rua Rouxinol, esquina com a Paulo Lúcio Zimmermann, onde frequentemente as pessoas despejam lixo. “Fico revoltado com isso, até anotei a placa do carro, e é de fora. Imagine, esses porcalhões vêm de longe sujar a rua da gente. Isso tem que acabar”, denunciou.

Sobre o problema, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) informou que o local em questão é uma Área de Proteção Ambiental e que já colocou placas informativas sobre a proibição do descarte de lixo de qualquer natureza naquele terreno. De qualquer forma, orientou que os moradores podem fornecer informações que ajudem na identificação do responsável por meio do telefone (41)3614-7480. Segundo o meio ambiente, o descarte irregular de lixo é crime ambiental e também passível de multa.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020