O transtorno que os moradores da Rua José Wsoek, no bairro Tindiquera, vinham enfrentando devido à grande movimentação de veículos das empresas terceirizadas da Fafen, que estariam usando a própria via como estacionamento, a questão da baderna, som alto e muito lixo jogado em frente às casas, praticamente acabou. O fluxo intenso na via ocorreu durante os meses em que a fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Araucária passou por uma parada de manutenção.

Embora os moradores soubessem que a situação seria temporária, os incômodos gerados foram tantos que ficou difícil deles suportarem. Hoje, a realidade na rua José Wsoek é bem diferente: os moradores relataram que o movimento de veículos está bem tranquilo. “Diminuiu muito o caos que tivemos que enfrentar durante algumas semanas. Na época que reclamamos a Prefeitura também andou reforçando a sinalização por aqui e isso ajudou bastante”, contou uma moradora.

A respeito da situação, o Departamento de Trânsito informou que, recentemente, realizou melhorias na região, como a implantação de sinalização horizontal e vertical em um dos bordos da pista da rua João Besciak, de ‘proibido estacionar’ no trecho entre as ruas José Wsoek e Marcelino Jasinski; e a implantação de sinalização horizontal e vertical de ‘proibido estacionar’ em um dos bordos da pista da rua José Wsoek, ao longo de aproximadamente três quadras.

O Departamento ainda criou vagas de estacionamento em ângulo de 45° na rua José Wsoek, no trecho entre as ruas João Besciak e João Wsoek; e duas vagas de curta duração em frente ao CMEI Tindiquera, para facilitar o embarque e desembarque das crianças atendidas pela unidade.

Em relação às fiscalizações presenciais, o Departamento de Trânsito disse que equipes foram ao local logo após as denúncias pontuais realizadas por moradores. Também se colocou à disposição da população para informações ou denúncias de trânsito, que podem ser feitas pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-1500.

A reportagem do Jornal O Popular entrou em contato com a assessoria de imprensa da Petrobras para saber a quantas andam os serviços na parada de manutenção na Fafen, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Também procuramos o Sindimont, que informou que a Fafen ainda está em processo de parada, e não há previsão para o início da retomada da produção. “A manutenção em si continua acontecendo. Várias empresas seguem atuando lá dentro para dar sequência ao trabalho de reativação da unidade, mas o contingente de trabalhadores, que no auge dos serviços chegou a cerca de 3 mil, hoje deve ser em torno de 500”, explicou o sindicato.

Edição n.º 1495.