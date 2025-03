Moradores do Tupy ganham sala de vacinação que atende no CRAS do bairro

A região do Jardim Tupy já conta com uma sala de vacinação, que está atendendo no mesmo prédio onde fica o CRAS do bairro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com a retomada do serviço no território da Unidade São José (Tupy), os moradores terão mais acesso às vacinas, o que ajuda na prevenção de doenças imunopreveníveis e contribui diretamente para a qualidade de vida da população.

A sala de vacinação trouxe mais praticidade para a comunidade, isso porque desde o fechamento da UBSF Tupy para ampliação e reforma, em 2 de maio de 2023, os moradores precisavam se deslocar até a unidade mais próxima (Shangri-Lá, Costeira ou Santa Mônica) para receber as vacinas. Durante esse período, a vacinação ocorreu de forma “extramuros”, em uma igreja da comunidade, com atendimentos semanais ou mensais, dependendo da disponibilidade do espaço. Agora, com a nova sala no CRAS Tupy, a população terá acesso contínuo e estruturado ao serviço essencial.

O diretor do Departamento de Atenção Primária da SMSA, Márcio Souza dos Santos, destacou a importância da sala de vacinas próxima à comunidade da região do Tupy. “Isso é fundamental para garantir o acesso fácil e rápido aos serviços de vacinação. A proximidade reduz barreiras geográficas e logísticas, facilitando a imunização da população e aumentando a cobertura vacinal, o que contribui e muito para que doenças controladas e erradicadas não voltem a comprometer a saúde das pessoas”, afirma.

Para o diretor, a sala de vacinas no território incentiva a vacinação de várias maneiras: Acessibilidade – Com a sala localizada na comunidade, as pessoas têm menos dificuldades para se vacinar, o que pode resultar em um aumento na adesão às campanhas de vacinação; Conscientização – A presença da sala pode promover campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação, educando a população sobre os benefícios e a segurança das vacinas; e Regularidade – A oferta de vacinas em um local fixo incentiva a população a manter a regularidade nas imunizações, especialmente para vacinas que requerem múltiplas doses.

“Destaco que do dia 25 de fevereiro até a data de hoje, foram realizadas 207 aplicações na sala. Através do serviço, a população pode se beneficiar de todas as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunização”, completa.

SERVIÇO

A sala de vacinas atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 15h, no mesmo prédio do CRAS Tupy, localizado na Rua Jardineira, 357 (entrada pela Rua Narcisos).

Edição n.º 1456.