Na noite do último domingo, 30 de novembro, moradores da Av. das Nações,no bairro Capela Velha, encontraram um pitbull perdido na região. O animal aparenta estar bem cuidado, e também estava com uma coleira de corrente quando foi encontrada.

Moradores encontram pitbull perdido e procuram tutores

Ela foi acolhida por moradores da região, que estão em busca dos tutores do animal. Apesar de estar bem cuidada, ela possui alguns machucados, aparentemente entrou em uma briga e se feriu.

Se alguém reconhecer o animal, deve entrar em contato com a moradora através do número (41) 98825-0202.