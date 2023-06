Moradores pedem ajuda para capturar homem que vem assaltando várias casas

A ação de um assaltante que aparenta ter entre 55 e 60 anos está preocupando moradores de alguns bairros de Araucária. Ele arromba portões e invade casas e condomínios para cometer os assaltos. Foram vários ataques até agora, um deles no dia 19 de junho, no bairro Porto das Laranjeiras, quando ele roubou objetos de decoração, bijouterias, notebook, entre outros. Nesse dia, também tentou invadir a casa do vizinho, mas não obteve sucesso.

Esse mesmo ladrão teria agido novamente nesta segunda-feira (26), dessa vez no bairro Estação, onde invadiu um condomínio e roubou uma bicicleta. Moradores estão divulgando imagens de câmeras de segurança que mostram o meliante agindo, para que ele possa ser preso e não volte a roubar outras casas.

Se você tiver alguma informação que possa ajudar na captura do ladrão, entre em contato com a Delegacia de Polícia de Araucária pelo fone 3641-6000 ou com a Polícia Militar no 190.

