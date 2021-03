Moradores pedem asfalto na Estrada do Caulim e SMOP diz que tem projeto em andamento

Compartilhe esta notícia:

SMOP disse que existe um projeto em andamento para pavimentar a Estrada do Caulim. Foto: Marco Charneski

Diante das inúmeras notícias divulgadas recentemente sobre a realização de projetos e obras de asfalto em Araucária, os moradores da área rural de Palmiltal querem saber quando chegará a vez da Estrada do Caulin receber pavimentação. Segundo eles, a rua está em situação precária, cheia de buracos e precisa urgente de melhorias. “A via é bem movimentada, e só queremos saber quando a Prefeitura vai arrumar tudo aqui”, disse um dos moradores.

Conhecida popularmente como Estrada do Caulin, a via compreende as ruas Clementina Knysak e a Comendador Di Luca, com extensão total de 4,6 quilômetros. Sobre o pedido da comunidade, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, informou que já existe um projeto em fase de elaboração, para pavimentação das vias em questão. Porém, por enquanto não dá para mencionar prazos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021