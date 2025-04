Moradores pedem lombada para acabar com “pistas de corrida” em duas ruas da cidade

Moradores da Rua Tangará, no bairro Capela Velha, reclamam da alta velocidade com que os carros passam pela via, aumentando os riscos de atropelamentos e acidentes. Eles estão pedindo a instalação urgente de uma lombada, na tentativa de acabar com a “pista de corrida”, na qual a rua se transformou.

Foto: Divulgação. Para os moradores, a Rua Tangará se tornou uma “pista de corrida”.

“Tem um trecho da Tangará que é uma pequena descida, e ali os carros pegam embalo e ‘voam’, quando passam pela casa da gente, dá até medo. Fico imaginando se tivesse alguém na rua naquela hora, o que poderia acontecer”, disse uma moradora. Ela acredita que uma lombada seria ideal para coibir os motoristas que gostam de acelerar e desrespeitar a sinalização.

Na mesma situação estão os moradores da Rua Anastácio Flizikowski, via que começa ao lado da Wensky Beer Microcervejaria, na Rodovia do Xisto, que faz ligação entre os bairros Sabiá e Tindiquera. Assim como a Tangará, em determinado trecho tem uma pequena descida e os motoristas costumam andar em alta velocidade. Os moradores também pedem a instalação de uma lombada.

Foto: Divulgação. Na Rua Anastácio Flizikowski os veículos também andam em alta velocidade.

A Prefeitura informou que não houve solicitações de moradores a respeito da instalação de lombadas nas duas ruas citadas. Disse que para melhor planejamento e definição de ações relacionadas ao trânsito, é muito importante que eles registrem seus pedidos, para que cada situação possa ser verificada pela equipe. O registro ocorre dentro do Portal da Prefeitura (araucaria.atende.net), no Autoatendimento, em “Melhorias na Sinalização de Trânsito”.

Edição n.º 1460.