Moradores pedem solução para lixão na Avenida Independência

Uma montanha de lixo acumulado em um trecho da Avenida Independência, esquina com a Rua Estanislau Krupa, na área rural de Rio Verde, está incomodando moradores. Eles alegam que, além dos riscos de doenças, como dengue e leptospirose, os entulhos são frequentemente queimados, causando poluição do ar, que já está em níveis críticos.

“A Prefeitura instalou uma lixeira no local, mas os vândalos roubaram e agora as pessoas colocam as sacolas de lixo no chão, daí os cachorros rasgam e espalhando tudo. Pra piorar, agora estão queimando o lixo, ameaçando a saúde pública”, reclamou uma moradora.

Outro morador disse que o lixo espalhado acaba dando mais trabalho para os coletores. “Dá dó dos coletores, eles têm que recolher tudo pra poder colocar no caminhão, é uma trabalheira. As pessoas que jogam lixo são completamente sem noção, não sabem que essa sujeira toda as prejudica também”, comentou.

A Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) informa que apenas neste ano, o contentor no local citado pelos moradores já foi reposto duas vezes, por ter sido alvo de vândalos. Disse ainda que ações de vandalismo em lixeiras do município podem ser denunciadas pelo telefone 3614-7480.

A SMMA adiantou ainda que nessa semana instalou um tablado de madeira no local, para armazenar resíduos, e lembra aos moradores que no entorno existem mais dois contentores disponíveis: na Rua Félix Semczek (próximo a Escola Edvino Nowak) e na Avenida Independência (perto do Recanto Guarda). “Nos locais onde o caminhão de lixo transita em frente à propriedade, cabe ao morador a instalação de lixeira individual de uso próprio”, acrescenta.

Edição n.º 1432.