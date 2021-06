Moradores reclamam de más condições das ruas e da quadra esportiva

Foto: Marco Charneski

Moradores da Vila Angélica estão cansados, do que eles afirmam ser um descaso da Prefeitura com relação aos problemas existentes no bairro. Eles citaram a falta de manutenção nas ruas da região e a situação de abandono da quadra esportiva. Segundo os moradores, o único serviço que vem sendo feito são pequenos remendos nas vias. “Parece que a Vila Angélica se resume ao terminal de ônibus, porque só nas proximidades é que são feitas melhorias, o restante é sempre esquecido”, lamentou a moradora Ana. Ela conta que mora perto da Represa do Passaúna, onde o fluxo de caminhões é intenso. “O tráfego pesado acaba detonando as ruas, que por não receberem a devida manutenção, estão cada vez mais deterioradas”.

Sobre as reclamações dos moradores, a Secretaria Municipal de Obras explicou que não há previsão de obras de pavimentação para as ruas da Vila Angélica.

Outra bronca da comunidade é com relação à situação de abandono da quadra existente no bairro, que seria o único ponto de lazer dos moradores. “A quadra está largada ao mato e aos bichos. A comunidade não tem outro espaço para se divertir, a não ser ali”, comentou outro morador. A respeito das reivindicações, a Prefeitura esclareceu que a revitalização da quadra já está em discussão, inclusive com algumas responsabilidades pré-definidas entre as secretarias envolvidas.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021