Moradores reclamam de mato alto em calçadas e SMMA diz que roçada já está na programação

Em alguns bairros de Araucária os moradores enfrentam transtornos devido ao crescimento descontrolado do mato que avança sobre as calçadas. Pelo menos é o que apontam os leitores que entraram em contato com o Jornal O Popular para reclamar dessa situação nas ruas Bernardo Lemos e João Maria dos Santos, ambas localizadas no bairro Tindiquera; e na Rua Manoel Torquato da Rocha Reis, que fica no Jardim Planalto.

Segundo eles, a situação do mato escondendo a calçada traz risco para os pedestres, já que é preciso se arriscar pela rua para conseguir atravessar o caminho. “As fortes chuvas, aliadas ao sol quente, aceleram muito o crescimento do mato, é por isso que as roçadas precisam ser feitas com mais frequência durante o verão”, comentou um morador.

Sobre as ruas mencionadas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que está seguindo o cronograma de roçadas com a empresa que foi contratada mediante licitação para fazer este serviço. A SMMA informou que, conforme contrato, a roçada no verão é feita a cada 40 dias. O setor responsável da secretaria disse ainda que está verificando com a empresa a possibilidade de realizar a roçada nestas vias o mais breve possível.

Para fazer solicitações de roçada, os moradores podem entrar em contato com a SMMA pelo telefone 3614-7480.