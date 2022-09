Moradores reclamam de ponte sem segurança no bairro Sabiá

Faz tempo que os moradores da rua Papa João XXII, no bairro Sabiá, aguardam pela instalação de um guarda-corpo em uma pequena ponte existente na via. Segundo eles, a falta de proteção na travessia da ponte cria situações de potencial perigo para quem costuma passar com frequência pelo local, principalmente idosos e crianças, que podem cair dentro do rio.

“A ponte é muito perigosa, principalmente para as mães que passam por ali todos os dias para levar seus filhos para o CMEI que fica ali perto. Talvez a Prefeitura esteja esperando acontecer algum acidente pra tomar uma providência”, reclamou uma moradora. “Sabemos que a Prefeitura está fazendo obras no bairro, achou que tá na nora de olhar com atenção para essa pequena ponte”, disse outro morador.

Sobre as reclamações, a Secretaria Municipal de Obras Públicas disse que está prevista a instalação de alambrado no trecho da ponte. Esse serviço está incluso no mesmo contrato das obras que estão acontecendo no bairro Sabiá, que tiveram início essa semana. Ainda de acordo com a SMOP, a instalação do alambrado acontecerá no decorrer da execução desse contrato.