Moradores reclamam de vazamento de esgoto

Sanepar esteve no local e desobstruiu a rede, mas disse que irá fiscalizar despejos de ligações irregulares. Foto: Marco Charneski

Moradores da Rua Barigui, no jardim Fonte Nova, bairro Costeira, estão reclamando de um vazamento de esgoto que estaria exalando mau cheiro e escorrendo para uma área de preservação ambiental. Segundo eles, o esgoto já estaria nessa situação há cerca de 20 dias, causando transtornos aos moradores. “O esgoto passa atrás do Colégio Estadual Marilze da Luz Brand e está poluindo o meio ambiente. Nós chamamos a Sanepar e eles vieram aqui no sábado (24/04), fizeram alguns serviços, mas o cheiro continua horrível”, comentou o morador Moacir.

Segundo a Sanepar, uma equipe foi até o local fazer a verificação, por causa da reclamação de odor forte. Na inspeção, foi encontrada uma obstrução na rede, numa área de servidão. Os técnicos fizeram a desobstrução no sábado mesmo, e constataram que havia muita gordura e resíduos sólidos que não deveriam estar na rede de esgoto. A companhia explicou ainda que o mau cheiro continua porque é uma área de mato, que reteve esses resíduos. Na terça-feira (27) uma equipe retornou ao local para fazer uma raspagem no mato.

A Sanepar adiantou que vai passar a monitorar com mais frequência esse ponto (no poço de visita) para evitar que nova obstrução ocorra, uma vez que está havendo lançamento na rede de esgoto de material que deveria estar indo pro lixo e não pro esgoto. Também disse que irá programar vistoria nos imóveis para verificar se os mesmos possuem caixa de gordura.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021