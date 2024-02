Moradores relatam “cheiro forte de gás” em vários pontos de Araucária. Defesa Civil acompanha o caso

Ao longo deste sábado, 24 de fevereiro, diversos leitores de O Popular entraram em contato com nossa redação relatando estarem sentindo um cheiro forte de gás no ar.

Outros moradores também disseram que o cheiro se assemelhava aquele que sentimos quando há vazamento de gás do tipo GLP. Entre os bairros com moradores que relataram o ocorrido estão o Centro, Capela Velha, Costeira e Porto Laranjeiras.

Nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Defesa Civil e com profissionais que trabalham na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) para verificar a existência de algum sinistro que pudesse justificar esse “cheiro forte”.

Dentre as respostas que recebemos até o momento está a da Defesa Civil, que informou ter chegado ao Órgão relatos de cheiro atípico no ar. “A Defesa Civil está verificando a situação do odor forte relatado pelos moradores junto as empresas de Araucária e ao setor que monitora a qualidade do ar no Paraná”, informaram.

Embora a informação ainda não tenha sido confirmada, trabalhadores que atuam na Repar disseram que o cheiro forte pode ser resultado das obras de manutenção, conhecida pelo termo “parada” pela qual a empresa está passando. Isto porque, em algumas das etapas desse trabalho é necessário “queimar matéria-prima” derivada do petróleo, o que causa esse cheiro característico. O Popular entrou em contato com a Repar e aguarda resposta.