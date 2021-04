Moradores seguem cobrando o asfalto em duas ruas do bairro

No trecho onde o asfalto não chegou, a rua Ludovina Furman está em péssimas condições. Foto: divulgação

Não é de hoje que os moradores das ruas Ludovina Furman e Jorge Assad, no Jardim Monalisa, estão pedindo para a Prefeitura asfaltar as duas vias. Segundo eles, são ruas importantes do bairro, e foram justamente as que ficaram de fora do projeto de pavimentação. “A Prefeitura fez asfalto só nas ruas principais, como se o Monalisa fosse constituído somente por elas. As ruas de cima estão maravilhosas, e a Ludovina e a Jorge Assad estão uma vergonha. Fui na Prefeitura e eles dizem que as obras estão em andamento, mas já estamos cansados de esperar tantas promessas. Eles precisam entender que aqui embaixo também tem moradores”, reclamou uma moradora.

Outro morador disse que costuma andar com frequência pelo bairro e percebeu que ruas bem menores e com menos casas já foram asfaltadas. Disse ainda que a rua Ludovina Furman teve parte asfaltada e parte ficou sem pavimentação. E que na Jorge Assad, toda extensão ficou sem asfalto. “Sinceramente, acredito que tenham esquecido da gente. Ficamos de fora das melhorias, mesmo pagando IPTU, mesmo que nossas ruas tenham água e luz legalizadas. Aqui não é uma invasão, como eles falam. Aqui passa coleta de lixo, Correios. Também somos cidadãos dessa cidade e merecemos atenção”, reclamou. O morador disse ainda que a Prefeitura fez uma espécie de manutenção asfáltica na rua Ludovina Furman, mas o material não fixou. “No final das contas, a rua ficou ainda pior, com mais buracos”, acrescentou.

A Secretaria Municipal de Obras explicou que no caso da rua Ludovina Furman, o asfalto seguirá até o limite de uma área que é considerada particular, onde a Prefeitura não pode pavimentar. Informou aos moradores que após a conclusão da obra licitada, iniciará a capa asfáltica, com equipe própria, para melhorar o trecho. A SMOP ressaltou ainda que o local onde o asfalto não chegou, é considerado hoje como uma ocupação irregular.

Com relação à rua Jorge Assad, a secretaria disse que a via não faz parte do planejamento da obra no jardim Monalisa.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021