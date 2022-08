Moradores voltam a reclamar da demora na resposta da Copel em restabelecer energia quando há quedas

Moradores da área rural de Palmital continuam indignados com o descaso da Copel no que diz respeito a demora no restabelecimento de energia elétrica quando há quedas e ao atendimento aos consumidores, quando estes procuram a companhia para falar sobre tais problemas. A situação já foi reportada pelo Jornal O Popular em janeiro deste ano, mas as ocorrências persistem e os consumidores continuam na bronca.

Um dos moradores relatou que a principal dificuldade não é a frequência com que ocorrem as falhas no abastecimento, mas a demora em fazer o reparo e a impossibilidade de manter uma conversa com a Companhia.

“Desde o início do ano tivemos umas 4 ou 5 quedas de energia, porém em 3 delas, a Copel levou mais de 15 horas pra fazer o reparo. E quando a gente entra em contato pelos canais de atendimento da empresa, falamos apenas com as ‘maquinas’, que não nos informam corretamente. O serviço de manutenção é terceirizado e a empresa não está nem aí com os clientes”, reclamou o produtor Neto Gayer, dono da Fruticultura Gayer.

Segundo ele, em uma das situações, a luz acabou às 15h30 e só foi restabelecida às 10h do dia seguinte. Isso deixou a comunidade revoltada. “Não conseguimos saber o que estragou, quanto tempo levariam pra arrumar, a previsão de retorno deles nunca funciona, é um descaso total com o consumidor”.

A Copel justificou um dos desligamentos, onde houve demora no restabelecimento de energia, ocorrido no dia 10 de agosto. Esclareceu que o mesmo foi causado por um equipamento avariado que precisou ser substituído. O desligamento ocorreu no mesmo dia em que um ciclone extratropical atingiu a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral do Paraná, causando mais de 30 mil desligamentos. “A Copel mobilizou mais de 100 profissionais para restabelecer o fornecimento de energia de todos os consumidores, serviço que se prolongou por mais de 24 horas até ser totalmente concluído”, alegou a empresa.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo