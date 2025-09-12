Araucária de despede de Altair Rodrigues, ex-presidente da Associação de Moradores do Chantilly, que faleceu nesta semana. Altair tinha 64 anos e deixou três filhos, Ronan Rodrigues, Flávia Rodrigues e Diego Martins.

Familiares e amigos podem prestar condolências e se despedir de Altair no funeral que acontecerá nesta sexta-feira, 12 de setembro. O velório está marcado para iniciar às 10h e o sepultamento será às 16h, ambos no Cemitério Jardim Independência, localizado no bairro Porto das Laranjeiras.