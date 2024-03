Morre homem que se envolveu em acidente na Av. das Araucárias na madrugada deste domingo (3)

Na madrugada deste domingo, 03 de março, um acidente grave aconteceu na Avenida das Araucárias, próximo ao Terminal do Vila Angélica.

De acordo com as informações iniciais, um carro Fiat Palio, de cor preta, acabou colidindo contra um poste. Um casal de adultos e dois adolescentes estavam dentro do veículo. Embora tenha sido socorrido com vida e encaminhando ao Hospital do Trabalhador, o homem que dirigia o carro acabou não sobrevivendo. A mulher e os dois adolescentes estão internados, mas sem risco de morte.

Preso nas ferragens

Ainda sobre a dinâmica do acidente, socorristas que atuaram na ocorrência informaram que por conta da força do impacto, o carro acabou ficando totalmente destruído. O motorista acabou estava preso nas ferragens quando o socorro chegou, precisando receber massagem cardiorrespiratória de modo a estabilizar sua condição de saúde para ser levado ao hospital.

Identificação

Ao longo da tarde deste domingo, conhecidos confirmaram o falecimento do motorista. Identificado como Anderson Rodrigo Kalocsai, ele tinha 41 anos e trabalhava como motorista no MADGAI Material de Construções, que fica na Rua Sônia Bodziak, no Capela Velha. O corpo de Anderson será velado a partir das 21h deste domingo, na Rua José Milek Filho, em Almirante Tamandaré.