Morre jovem araucariense que lutava contra o câncer

Na manhã desta terça-feira, 28 de novembro, a comunidade araucariense lamenta a perda de Nicolas Christenson, de 19 anos, que há três anos vinha lutando contra um Sarcoma de Ewing, um câncer raro que afeta principalmente os ossos.

Mesmo tendo plano de saúde, alguns medicamentos e exames não eram inclusos no convênio. Com isso, vakinhas e um baile beneficente foram realizados em prol de arrecadar fundos para ajuda-lo a vencer essa batalha contra o câncer.

Nicolas recebeu o diagnóstico da doença em 2020, e na época jogava no time Sub15 do Araucária ECR, mas infelizmente teve que abandonar a sua paixão pelo futebol. O jovem também apresentava metástase no fígado e pelve, e estava na terceira recidiva. “A perda dele deixou um vazio em nossos corações. Ele foi um guerreiro, sempre estava sorrindo”, lamenta a irmã Kelly.

O velório será realizado nesta terça-feira (28) às 19h, na Capela São Francisco de Assis, no bairro Capela Velha, em Araucária. Enquanto o sepultamento será na quarta-feira (29) às 11h, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim, na Rua Valdemiro Valaski, em São José dos Pinhais.