Morre Mário Endo, da antiga Endofarma

O farmacêutico Mário Endo faleceu neste final de semana. Ele tinha 58 anos e morreu vítima de um infarto.

Mário Endo era um dos irmãos que durante muitos anos tocaram a Endofarma, muito tradicional em Araucária.

Naquela época, a cidade não tinha dezenas de farmácias como atualmente. Foi a Endofarma, inclusive, a primeira farmácia a atender 24 horas por dia no Município, em sua filial localizada na Avenida Victor do Amaral.

Nascido em 12 de junho de 1965, Mário Endo adorava pescar. Solteiro, não deixou filhos.

O velório de Mário está sendo realizado na capela mortuária do Cemitério Jardim Independência, no bairro Boqueirão. O sepultamento está marcado para acontecer às 16:30 deste domingo, 10 de março, também no local.