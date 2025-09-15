O araucariense Emanuel Freitas, 45 anos, morador do bairro Estação, que lutava contra um câncer de rim desde dezembro de 2021, faleceu neste domingo, 14 de setembro, devido a complicações da doença. Quando descobriu o câncer, seu rim direito já estava afetado e ele foi submetido a uma cirurgia emergencial em fevereiro de 2022. Ficou em tratamento até dezembro de 2024, quando começou a apresentar sintomas semelhantes a um infarto.

Em novos exames, foram encontrados nódulos no seu pulmão e um nódulo do lado esquerdo, na parte inferior da cabeça. O laudo das biópsias comprovou que o câncer do rim havia se espalhado (metástase). Emanuel foi submetido a tratamentos ainda mais intensivos.

Em março, ele iniciou a imunoterapia e quando alcançou o número de sessões recomendadas, fez novos exames, porém o resultado não foi o esperado. A imunoterapia não estava contendo a doença, que já afetava o fígado, pâncreas, abdômen, e apareceram mais dois nódulos na cabeça.

Uma vakinha virtual foi criada pela família para que o araucariense conseguisse comprar o medicamento de alto custo indicado pelo médico, o qual havia sido negado pelo seu plano de saúde. “A família fez de tudo para que Emanuel seguisse com seu tratamento e tivesse uma melhor qualidade de vida, mas o câncer venceu a batalha.

Emanuel de Freitas está sendo velado no Cemitério Jardim Independência, e seu sepultamento será às 15h desta segunda-feira, 15 de setembro, às 16h, no mesmo local.