Morre segunda vítima do acidente que aconteceu na Av. das Araucárias no domingo (03)

No último domingo, 03 de março, um acidente grave aconteceu na Avenida das Araucárias, próximo ao Terminal do Vila Angélica.

No acidente, um carro Fiat Palio, de cor preta, acabou colidindo contra um poste. No automóvel estavam um casal e seus dois filhos. Infelizmente, o motorista faleceu no mesmo dia no Hospital do Trabalhador, ele foi identificado como Anderson Rodrigo Kalocsai.

A mulher, que estava em estado grave, e os dois filhos também foram encaminhados ao HT. Os dois adolescentes já saíram do hospital, mas infelizmente, Marcela Rodrigues de Siqueira faleceu na tarde desta sexta-feira, 08 de março. O velório da Marcela será realizado na Rua Acieli Beatriz Kobellarz, 63, no bairro Capela Velha.