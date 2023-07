Morte do instrutor da Autoescola Pratense Carlos Ruberto nesta sexta (28) gerou comoção em Araucária

A cidade de Araucária recebeu uma triste notícia nesta sexta-feira (28/07): o falecimento do instrutor Carlos Ruberto Santos, 66 anos, figura bastante conhecida por atuar durante muitos anos na Autoescola Pratense.

Colegas lamentaram a morte do instrutor que, segundo eles, sempre foi um profissional dedicado, pontual com suas obrigações e bem humorado, alegrando todos à sua volta.

De acordo com a família, Carlos está sendo velado na capela do Cemitério Parque Senhor do Bonfim, em São José dos Pinhais, e o enterro será no mesmo local, às 14h deste sábado (29).