Morte dos irmãos Rybinski: motorista do Cruze nega participação em racha

O motorista negou participação em disputa de racha, mas pode responder por omissão de socorro. Foto: divulgação

O motorista do veículo Cruze preto, suspeito de ter participado de um racha na noite de 27 de fevereiro, com o Pálio amarelo, causador do acidente que matou os irmãos Carlos e Moacir Rybinski, se apresentou na Delegacia de Araucária nesta terça-feira, 2 de março, para depor. Conforme a polícia, Rafael Henrique Vargas, 19 anos, negou ter participado de uma disputa de racha e também disse que não havia ingerido bebida alcóolica naquele dia. Ainda assim, Rafael, que estava com a namorada no veículo, pode responder por omissão de socorro.

Os ocupantes do Pálio, Lucas Leonardo de Lima Ribeiro, 24 anos (motorista) e os passageiros Ivan da Silva e Alisson Gonçalves Boldori também já tiveram os depoimentos colhidos no Hospital do Trabalhador, onde permanecem internados. O trio afirmou que não havia ingerido bebida alcoólica, mas testemunhas relataram o contrário, que os três teriam sido vistos bebendo em um posto de combustível, umas três horas antes do acidente. Os passageiros também afirmaram que Lucas saiu dirigindo em alta velocidade, furou um sinal vermelho e que em determinado momento, o veículo Cruze emparelhou com o Palio e os dois iniciaram um racha, que só acabou com a colisão. Segundo a polícia, se todos os fatos apresentados forem confirmados, Lucas poderá ser indiciado por homicídio doloso.

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021