Mortes por Covid-19 chegam a 10.758. Paraná vacinou 257.305

Compartilhe esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na terça-feira, 16 de fevereiro, 7.983 casos confirmados e 78 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Dos casos confirmados divulgados nesta terça-feira (16), 4.878 são retroativos e exclusivamente de Curitiba. Este total é resultante do alinhamento de informações entre a Sesa, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba e o Ministério Público do Paraná, que solicitou ao município que passe a utilizar o sistema NotificaCOVID-19, desenvolvido pelo Estado, para informar os dados, assim como os 398 municípios paranaenses estão fazendo desde o início da pandemia.

Esse processo continuará sendo realizado até eliminar a discrepância do número de casos e mortes nos informes de Curitiba e do Paraná.

A Sesa também vai editar uma Resolução formalizando a previsão de notificação oficial ao sistema estadual.

Já os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 593.115 casos confirmados e 10.758 mortos em decorrência da doença. Há ajustes ao final do texto.

Os casos são de fevereiro (3.252) e janeiro (682) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: março (4), abril (14), maio (34), junho (97), julho (338), agosto (318), setembro (241), outubro (480), novembro (1.346) e dezembro (1.177).

VACINA

O Paraná vacinou 257.305 pessoas contra a Covid-19, conforme dados divulgados na última segunda-feira (15). As informações ainda de hoje não foram ainda atualizadas no sistema.

Ao todo, o Estado recebeu 538.900 doses do Governo Federal até o momento.

Clique aqui.

INTERNADOS

1.504 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.258 pacientes em leitos SUS (645 em UTI e 613 em leitos clínicos/enfermaria) e 246 em leitos da rede particular (109 em UTI e 137 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.384 pacientes internados, 467 em leitos UTI e 917 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

MORTES

A secretaria estadual informa a morte de mais 78 pacientes. São 42 mulheres e 38 homens, com idades que variam de 32 a 102 anos. Os óbitos ocorreram entre 27 de abril de 2020 a 16 de fevereiro de 2021.

Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (30), Londrina (5), Guaratuba (3), Maringá (3), Ampere (2), Apucarana (2), Campina da Lagoa (2), Ponta Grossa (2) e Umuarama (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Alto Piquiri, Andirá, Campo Morão, Carambeí, Cascavel, Castro, Coronel Vivida, Curiúva, Doutor Camargo, Foz do Iguaçu, Guaíra, Imbau, Lobato, Mandaguaçu, Pato Branco, Quatro Barras, Santa Fé, Santo Antonio do Sudoeste, São Jeronimo da Serra, São Jorge D’Oeste, Sarandi, Sengés, Siqueira Campos, Tamarana, Tijucas do Sul, Toledo e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento registra 4.379 casos de residentes de fora, 84 pessoas foram a óbito.

EXCLUSÕES

Total de exclusão: 3 casos residente no Paraná. 3 óbitos residente no Paraná.

Um caso confirmado (F,33) no dia 01/09/2020 em Honório Serpa foi excluído por erro de notificação;

Um caso confirmado (F,81) no dia 04/01/2021 em Honório Serpa foi excluído por erro de notificação;

Um caso confirmado (F,49) no dia 04/01/2021 em Honório Serpa foi excluído por erro de notificação;

Um óbito confirmado (M,25) no dia 02/02/2021 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação;

Um óbito confirmado (F,51) no dia 11/12/2020 em Bandeirantes foi excluído por erro de notificação;

Um óbito confirmado (M,47) no dia 21/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação.

Confira o informe completo clicando aqui.

Texto: Agência de Notícias do Paraná