Mortos em confronto com a GMA tinham fichas criminais extensas

Os dois homens que foram mortos em confronto com a Guarda Municipal de Araucária no domingo (14/04) tinham várias passagens pela polícia. Wender Henrique da Silva Reginaldo, 24 anos, foi morto na noite de domingo 14 de abril na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Costeira. Segundo denúncias, ele estaria pulando muros e invadindo residências da região para cometer roubos.

Ao chegar no local, a GMA viu o suspeito tentando fugir, mas ele não conseguiu escalar o muro, ao tentar a abordagem, ele não obedeceu a ordem, e usando uma arma branca, tentou atacar um membro da equipe. Os GMs então utilizaram uma arma não letal para tentar contê-lo, no entanto, devido ao seu estado alterado, a arma não fez efeito e foi necessário recorrer ao uso de arma de fogo para se protegerem da agressão. Wender foi atingido e entrou em óbito no local. De acordo com a polícia, ele tinha passagens por roubo, ameaça, perseguição, tráfico de drogas, receptação e furto.

Alexandre Rodrigues de Souza, 30 anos, morreu em confronto na madrugada de segunda-feira, 15 de abril, na Rua Suzana Suckow, nos fundos da Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka, no Centro. Ele estava dirigindo um veículo Gol perigosamente na rua Agrimensor Carlos Hasselmann, inclusive furou um sinal vermelho quando acessou a Avenida Victor do Amaral, fato que chamou a atenção da GMA. A equipe tentou abordagem, mas o motorista não obedeceu, iniciando uma perseguição. Alexandre só parou quando a viatura emparelhou com o seu veículo.

Os agentes desceram da viatura e tentaram uma nova abordagem, já na Rua Suzana Suckow, se posicionando na lateral esquerda do Gol. Alexandre recebeu a ordem de sair do carro com as mãos na cabeça, mas não obedeceu. Ao invés disso, apontou uma arma em direção à GMA, que revidou a injusta agressão. O suspeito foi alvejado e morreu no local. Alexandre tinha passagens por lesão corporal, homicídio, violência doméstica, receptação, adulteração de veículo, posse e tráfico de drogas.