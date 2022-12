Mostra de trabalhos do CMEI Profª Rosene Rodrigues da Silva agradou os pais

A Mostra do ERER – Educação para as Relações Étnico Raciais do CMEI Professora Rosene Rodrigues da Silva, no Capela Velha, realizada no sábado (10/12) reuniu um número expressivo de visitantes. Com o tema “Cultura polonesa”, a exposição enalteceu, de forma lúdica, a representatividade e a diversidade cultural.







Antes de visitar a mostra, as famílias foram recebidas nas salas de referência dos seus filhos para conversarem com os professores sobre a aprendizagem das crianças nesse segundo semestre de 2022. “Após essa conversa, todos foram convidados a conhecer, junto com as crianças, as exposições de todas as salas temáticas. Eles também saborearam uma deliciosa cuca feita pelas crianças e professoras do Infantil 2B e um cafezinho. Acolhemos a comunidade para compartilharmos a riqueza das produções das crianças e, todos juntos, reconhecermos a importância da Educação Infantil de qualidade”, disse a direção do CMEI.