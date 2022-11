Mostra de Trabalhos na Escola Delani Alves foi um sucesso

A Escola Municipal Delani Aparecida Alves, no Jardim Sol Nascente, abriu suas portas no sábado (05/11) para receber a comunidade na sua tradicional Mostra de Trabalhos. Estudantes das turmas do Infantil 5, 1° ao 5° ano, Suporte Pedagógico, Multifuncional e Coensino produziram diversas atividades no decorrer do ano letivo, com temas variados, que durante a mostra, foram apresentadas aos visitantes.

Dando um show de criatividade, as crianças utilizaram em suas produções diversos tipos de materiais, buscando diferentes formas de composição. “Elas utilizaram materiais recicláveis, argila, tinta, cartazes, itens para maquetes, experiências, releituras de obras e a temática do ERER também esteve presente, com jogos, literatura, vitrais, atividades interativas, além de um tema bem atual que é a Copa do Mundo”, explicou a diretora Gislaine.

Ela parabenizou todos os professores envolvidos nesse processo de produção dos trabalhos, destacando a dedicação, comprometimento, profissionalismo e, principalmente, a criatividade e também os funcionários, que se envolveram para manter a organização e a logística da escola. “A cada ano que passa, a Mostra supera as expectativas. E todos se empenharam muito para abrilhantar e significar este dia tão especial, onde nossos estudantes são os ‘artistas’. A Mostra é muito importante para a escola porque trabalha com a valorização e avanços na aprendizagem, de forma diversificada”, pontuou a diretora.

MAURENN BERNARDO