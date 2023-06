Motoboy perde a vida em trágico acidente na Rodovia do Xisto

O motoboy Jonathan Luis Chaves, 29 anos, morador de Curitiba, perdeu a vida em um trágico acidente ocorrido no início da noite de sexta-feira (23/06), no km 150 da Rodovia do Xisto, próximo às empresas de gás. Segundo informações, dois motociclistas vinham pela rodovia sentido Curitiba, no corredor entre os veículos, quando supostamente se esbarraram. Jonathan, que pilotava uma das motos, teria perdido o controle, indo parar embaixo de uma carreta.

Ainda conforme informações, o rodado da carreta teria passado em cima do corpo do motociclista. A ambulância do Samu foi acionada para prestar os primeiros socorros, mas nada mais havia a ser feito, apenas constatar o óbito.

Foto: Rádio Gralha Azul/ Colaboração.